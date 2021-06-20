Son dakika haberleri! Köy köy gezerek okul öncesi çocuklara eğitim verdiler
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Son dakika haberleri! Köy köy gezerek okul öncesi çocuklara eğitim verdiler

Son dakika haberleri! Köy köy gezerek okul öncesi çocuklara eğitim verdiler
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Giresun'un Çamoluk ilçesinde 2 öğretmen, köy köy dolaşarak okul öncesi çağdaki çocuklara eğitim verdileri.Giresun merkeze yaklaşık 180 kilometre uzaklıkta bulunan Çamoluk ilçesinde 85. Yıl Anaokulu, köy çocuklarının okul öncesi eğitiminden geri kalmaması için "Öğretmenim Benimle" projesini başlattı.

Giresun'un Çamoluk ilçesinde 2 öğretmen, köy köy dolaşarak okul öncesi çağdaki çocuklara eğitim verdileri.

Giresun merkeze yaklaşık 180 kilometre uzaklıkta bulunan Çamoluk ilçesinde 85. Yıl Anaokulu, köy çocuklarının okul öncesi eğitiminden geri kalmaması için "Öğretmenim Benimle" projesini başlattı.

Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği proje kapsamında okul müdiresi Neslihan Ercan ve öğretmen Yasemin Kırma, ikibci yarı yıldan itibaren salı ve perşembe günleri 6 köydeki toplam 10 çocuğa eğitim verdi.

Okul müdürü Neslihan Ercan, AA muhabirine, çeşitli sebeplerden dolayı okula gidemeyen, eğitim-öğretimden uzak kalmış tüm çocuklara ulaşabilmeyi, onları ilkokula hazırlamayı amaçladıklarını söyledi.

Hafta içi ders saatleri dışında belirli günlerde çocuklara eğitim vermek için köylere gittiklerini belirten Ercan, şöyle konuştu:

"Anaokullarında çocuklarımıza eğitimlerde hangi materyaller kullanılıyorsa yanımızda bulunuyor. Köy merkezlerine ulaştığımızda açık veya kapalı alanları sınıfa dönüştürüp onlara gereken eğitimleri verdik. Bu tarz projelerin yapılması, devamlılığının sağlanması ve ülkemizde yaygınlaştırılması, her çocuğun eğitim hakkından her yaşta faydalanması, desteklenmesi gelecek yarınlar için önem arz etmektedir."

Ercan, projenin birkaç gün içinde sona ereceğini de sözlerine ekledi.

Çamoluk ilçesine bağlı Kutluca Köyü sakini Mürsel Alay ise öğretmenlere teşekkür ederek, "Köyümüze kadar öğretmenlerimizin gelerek çocuklarımıza eğitim vermelerinden dolayı çok memnunum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsun ve var olsunlar." diye konuştu.

Son dakika haberleri! Köy köy gezerek okul öncesi çocuklara eğitim verdiler
Son dakika haberleri! Köy köy gezerek okul öncesi çocuklara eğitim verdiler
Son dakika haberleri! Köy köy gezerek okul öncesi çocuklara eğitim verdiler
Son dakika haberleri! Köy köy gezerek okul öncesi çocuklara eğitim verdiler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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