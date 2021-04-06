Son dakika haberleri! Kovid-19 tedavisi gören öğretmen yaşamını yitirdi
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Son dakika gündem haberi... Nevşehir Hacı Lütfi Pamukçu Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Nevşehir Hacı Lütfi Pamukçu Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Türkçe öğretmeni Caner Erdoğan (41) Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bir süredir yoğun bakım servisinde tedavi gören Erdoğan, hayatını kaybetti.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de Valiliğin sosyal medya hesabından, "Nevşehir Hacı Lütfi Pamukçu Ortaokulu Türkçe öğretmeni Caner Erdoğan'ın vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim." mesajını paylaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan