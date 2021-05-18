Son dakika haberleri: Kovid-19'dan yaşamını yitiren Mollaköy Belediye Başkanı Şengül'ün cenazesi toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Kovid-19'dan yaşamını yitiren Mollaköy Belediye Başkanı Şengül'ün cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberleri: Kovid-19'dan yaşamını yitiren Mollaköy Belediye Başkanı Şengül'ün cenazesi toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybeden Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül'ün cenazesi defnedildi.

Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybeden Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül'ün cenazesi defnedildi.

Mollaköy Beldesi Cemevi'ndeki törene, Şengül'ün yakınları ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, CHP İl Başkanı Ayhan Doğan, belediye çalışanları ve yakınları katıldı.

Torun, burada yaptığı konuşmada, Şengül'ün her zaman beldesine hizmet çabasında olduğunu söyledi.

Vefat nedeniyle yaşadıkları üzüntüyü ifade eden Torun, "Her ölüm zamansızdır ama gerçekten o dirençli kişiliğiyle bu hastalığı da yeneceğini düşünüyorduk. Ama bu Kovid-19 belası birçok ölüme yol açtı. Sayın Başkanımızı da bu nedenle kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Şengül'ün cenazesi, kılınan namaz sonrası Yeşilyurt Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra 11 Nisan'da evinde karantinaya alınan ve sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 19 Nisan'da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şengül, mayısın başından tibaren yoğun bakımda tedavi görmüş ve müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetmişti.

Evli ve 3 çocuk babası Şengül, 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'den ikinci kez Mollaköy Belediye Başkanlığına seçilmişti.

Son dakika haberleri: Kovid-19'dan yaşamını yitiren Mollaköy Belediye Başkanı Şengül'ün cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri: Kovid-19'dan yaşamını yitiren Mollaköy Belediye Başkanı Şengül'ün cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri: Kovid-19'dan yaşamını yitiren Mollaköy Belediye Başkanı Şengül'ün cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri: Kovid-19'dan yaşamını yitiren Mollaköy Belediye Başkanı Şengül'ün cenazesi toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi, intihar etti
CHP İzmir Gençlik Kolları üyesi, intihar etti
Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi
Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Lale Karabıyık Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Burak Sergen Şeyma Subaşı Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Arda Turan Rachid Ghezzal Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Kovid-19'dan yaşamını yitiren Mollaköy Belediye Başkanı Şengül'ün cenazesi toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 16:29:46. #1.16#

title