Son dakika haberleri! Kötü koku ihbarı üzerine eve giren polis, buzdolabında ceset buldu
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Son dakika haberleri! Kötü koku ihbarı üzerine eve giren polis, buzdolabında ceset buldu

Son dakika haberleri! Kötü koku ihbarı üzerine eve giren polis, buzdolabında ceset buldu
Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, vatandaşların kötü koku ihbarı üzerine gelen polis, girdiği dairede, yalnız yaşayan İsmail Özbek'in (63) cansız bedenini, buzdolabında battaniyeye sarılı şekilde buldu.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, vatandaşların kötü koku ihbarı üzerine gelen polis, girdiği dairede, yalnız yaşayan İsmail Özbek'in (63) cansız bedenini, buzdolabında battaniyeye sarılı şekilde buldu.

Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi 2062 sokakta bulunan apartmanda oturan İsmail Özbek'ten (63) yaklaşık 5 gündür haber alamayan komşuları daireden koku gelmesi üzerine durumu polise bildirdi. Kapıyı kırarak eve giren polisler, kokuların yoğunlaştığı buzdolabının kapağının da koli bandıyla kapatıldığını gördü. Bandı sökerek kapağı açan polis ekibi, Özbek'in cansız bedenini dolabın içinde, battaniyeye sarılı şekilde buldu.

Edremit Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ön incelemenin ardından, Özbek'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Özbek'in eşinde ayrı yaşadığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Balıkesir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan

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