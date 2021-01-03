Koronalı cenazeleri yıkamak için ailelerden para istediği iddia edilen imam hakkında soruşturma başlatıldı
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Koronalı cenazeleri yıkamak için ailelerden para istediği iddia edilen imam hakkında soruşturma başlatıldı

03.01.2021 14:46 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:23
Koronalı cenazeleri yıkamak için ailelerden para istediği iddia edilen imam hakkında soruşturma başlatıldı

Aydın Devlet Hastanesi morgunun gasilhanesinde görevli imam hakkında, koronadan ölenlerin cenazelerini yıkamak için 650-1000 lira istediği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Görev yeri değiştirilen imamın soruşturması devam ediyor.

Aydın Devlet Hastanesi morgunun gasilhanesinde, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin cenazelerinin yıkanması için hasta yakınlarından para istendiği iddiaları üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

650-1000 LİRA ARASI İSTİYORMUŞ

Yapılan inceme sonucu hastanenin gasilhanesinde 25 yıldır görev yapan imam Lütfullah G.'nin 'Bu cenaze virüslü' diyerek, ailelerden yıkamak için 650-1000 lira istediği belirlendi. Lütfullah G.'nin hastenedeki görev yeri değiştirilirken, hakkında idari soruşturma başlatıldı.

"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, "Gelen şikayetler üzerine bir süredir teknik takibe alınan bir memurun yeri değiştirildi. Hakkında başlatılan soruşturması devam ediyor" dedi.

Koronalı cenazeleri yıkamak için ailelerden para istediği iddia edilen imam hakkında soruşturma başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

Haber Yorumları (1)
CEMAAT: Imamların devletten aldıgı yetmezmıs gıbı bır de meslegını ıcra ettım dıye para alması ac goızluluk degıl de nedır
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