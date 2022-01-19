Son dakika haberleri | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 72 bin 615 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 412 bin 31 testte 72 bin 615 vaka tespit edildi. 176 kişi hayatını kaybederken, 84 bin 426 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 412 bin 31 testte 72 bin 615 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 176 kişi hayatını kaybederken, 84 bin 426 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son verilere göre, 65 yaş ve üstü, vakaların yüzde 8'ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı yüzde 1,45 iken bu gruptakilerin hastaneye yatış oranı yüzde 10'un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri