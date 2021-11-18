Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 234 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 357 bin 223 testte 22 bin 234 vaka tespit edildi. 226 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 538 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 357 bin 223 testte 22 bin 234 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 226 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 538 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı için birlik çağrısı; halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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