Son dakika haberleri! Köpeğin ayaklarını bağlayıp öldürdüler
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Son dakika haberleri! Köpeğin ayaklarını bağlayıp öldürdüler

Son dakika haberleri! Köpeğin ayaklarını bağlayıp öldürdüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ta direğe ayaklarından bağlanıp öldürülmüş halde köpek bulundu.

Kahramanmaraş'ta direğe ayaklarından bağlanıp öldürülmüş halde köpek bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir köpeği ayaklarından direğe bağlayarak öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine gelen jandarma köpeği vahşice öldürenlerle ilgili soruşturma başlattı.

Jandarmanın arama çalışmaları devam ederken, köpeğin fotoğrafı ise sosyal medyada tepki topladı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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