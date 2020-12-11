Suğla Gölü'nde sular çekildi
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Suğla Gölü'nde sular çekildi

11.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:27

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Suğla Gölü'nde son günlerde suların çekilmesi endişeye neden olurken balıkçıları da üzdü.

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Suğla Gölü'nde son günlerde suların çekilmesi endişeye neden olurken balıkçıları da üzdü.

Konya kent merkezine 130 kilometre uzaklıktaki doğal güzellikleriyle yılın dört mevsiminde de misafirlerini ağırlayan Suğla Gölü'ndeki su çekilmesi endişeye neden oldu.

İlçenin kuzeybatısında yer alan ve 16 bin hektarlık alana yayılan göle sahili bulunan mahallelerde birçok kişi, yıllardır balıkçılık yapıyor.

20'ye yakın kuş türüne ev sahipliği yapan gölde, aynalı sazan, Çin sazanı, tatlı su kefali, gümüş, kadife balığı ve tatlı su ıstakozu avlayan 4 mahalleden 85 aile, geçimlerini av sezonunda tuttukları balıkları satarak sağlıyor.

Kış aylarında aldığı yağışlarla 6-7 metreye kadar yükselen gölde, bugünlerde mevsimsel kuraklığın etkisiyle su seviyesi düştü, suların kıyıdan 5 metre kadar çekildiği gözlendi. Tarımsal sulamanın yapıldığı bölgede yer alan gölde su seviyesinin azalması, balıkçıları da olumsuz etkiledi.

Geçen yıl bu zamanlarda günlük ortalama 15-20 kilogram balık avlayan balıkçılar, bugünlerde ise 3-5 kilogram civarında balıkla döndüklerini belirtiyor.

Suların çekilmesiyle gölün bazı bölümlerinde yuvarlak bataklıklar oluştuğu gözlendi.

Balıkçılar, bataklığa dönen alanlarda tekne motorlarının yosunlara takılması nedeniyle ilerleyemezken, bu bölgeleri kürek çekerek geçiyor.

Gölde 10 yıldır balıkçılık yapan Abdullah Ulu, su seviyesinin azalmasının balık popülasyonunu da olumsuz etkilediğini belirterek, "Maalesef bu yıl yağışlar yeterli olmadı. Sular azaldı, tekneleri taşa bağladık, su seviyesi 3-4 metre düştü. Balık da yok zaten." dedi.

Balıkçılardan Halime Tatar ise göle ağ sermekte zorlandıklarını dile getirerek, "Geçen yıl çok iyi yağış vardı. Şimdi gelirken ben suyun dibini izleyerek geliyorum. Ağ atıyoruz, ağlar yığılıp kalıyor." ifadelerini kullandı.

Suğla Gölü'nde sular çekildi
Suğla Gölü'nde sular çekildi
Suğla Gölü'nde sular çekildi
Suğla Gölü'nde sular çekildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

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