Son dakika haberi! Refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberi! Refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Konya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Karaman-Konya kara Karaaslan mevkisinde, Ahmet E. (20) idaresindeki 42 FT 338 plakalı otomobil, orta refüje çıkarak ağaca çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, araçta bulunan Emre Tapur (23) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Fatih A. (20) Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada otomobilde bulunan köpeğin de öldüğü belirlendi.

Son dakika haberi! Refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

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