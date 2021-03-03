Son dakika haberleri! Konya'da, otomobilde 2 kilo eroine 2 tutuklama (2)
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Son dakika haberleri! Konya'da, otomobilde 2 kilo eroine 2 tutuklama (2)

03.03.2021 17:12 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:16
Son dakika haberleri! Konya'da, otomobilde 2 kilo eroine 2 tutuklama (2)

Son dakika gelişmesine göre CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, AYNI SUÇTAN TUTUKLANDIKonya'nın Seydişehir ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde 2 kilo 765 gram eroinle yakalanan Mustafa Mıngır (46) ile Bahattin Tarman (38), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, AYNI SUÇTAN TUTUKLANDI

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde 2 kilo 765 gram eroinle yakalanan Mustafa Mıngır (46) ile Bahattin Tarman (38), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Mustafa Mıngır'ın, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hükümlü bulunduğu cezaevinden 2 hafta önce izinli olarak çıktığı belirlendi.   

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun

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