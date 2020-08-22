Son dakika haberleri: Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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Son dakika haberleri: Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Son dakika haberi... Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

22.08.2020 07:48 | Son Güncelleme: 22.08.2020 08:26

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir'den Huğlu Mahallesi yönüne seyir halindeki, sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 RS 480 plakalı otomobil, Davutlar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçtan yola fırlayan 22 yaşındaki Kayhan Dikkaya hayatını kaybetti.

Yaralanan Emre Dikkaya, Ahmet Sert, Onur Sarı ve Tunahan Bayır, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Son dakika haberleri: Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: AA

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