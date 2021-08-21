Son dakika haberleri! Konya'da Geleneksel Bisiklet Festivali başladı
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Son dakika haberleri! Konya'da Geleneksel Bisiklet Festivali başladı

Son dakika haberleri! Konya'da Geleneksel Bisiklet Festivali başladı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Geleneksel Bisiklet Festivali'nde bisiklet severler, Beyşehir Gölü etrafında 165 kilometre pedal çevirecek.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Geleneksel Bisiklet Festivali'nde bisiklet severler, Beyşehir Gölü etrafında 165 kilometre pedal çevirecek.

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği, Beyşehir Bisiklet Topluluğu tarafından, Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ana sponsorluğunda gerçekleştirilen iki gün süreli festival, bisikletçilerin festival alanından hareketi ile başladı.

Festivalin ilk gününde Beyşehir, Kıreli, Fele, Yassıbel, Karayaka, Çeltek, Armutlu, Gedikli güzergahında pedal çevirecek bisikletseverler, geceyi ise Kızıl Kilise kamp alanında çadırlarda konaklayarak geçirecek.

Pazar günü turun devamında, katılımcılar, kamp alanından hareket ederek Gölyaka, Gölkonak, Yenişarbademli, Kurucuova, Yeşildağ, Karaburun plajının ardından ilçe merkezine kadar pedal çevirerek etkinliği sonlandıracak.

Gölyaka Mındıras bölgesinde düzenlenecek fidan dikimi etkinliğine de katılacak bisikletseverlere katılım belgeleri, festival alanında düzenlenecek törende verilecek.

Beyşehir Kültür ve Turizm, Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, festivalde bu yıl 21 ilden 160 sporcunun yer aldığını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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