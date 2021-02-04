Son dakika haberleri | Konya'da, eğitimli köpeklerle silah kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

KONYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramalarda çok sayıda silah, mermi ve silah üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Konya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir'in Üzümlü ve Huğlu mahallelerinde kaçak silah üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan takibin ardından ruhsatsız 3 silah atölyesinin de olduğu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi, gözaltına alındı. Adreslerde ve şüphelilerin araçlarında yapılan, eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramalarda; 1'i kurusıkı 3 tabanca, 5 av tüfeği, tüfek ve tabancalara ait çok sayıda mermi ve fişek ile silah üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ