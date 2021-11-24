Son dakika haberleri! Konya'da devrilen tankerin sürücüsü öldü - Haberler
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Son dakika haberleri! Konya'da devrilen tankerin sürücüsü öldü

AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Konya'da devrilen tankerin sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberi: Konya'nın Kulu ilçesinde, tankerin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

KIRIKKALE (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde, tankerin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Adem Turgut (47) idaresindeki 42 TY 700 plakalı tanker, Kulu- Kırıkkale yolunun 17. kilometresi Aktaş Mahallesi kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Turgut'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından cenaze, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak, Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haberleri! Konya'da devrilen tankerin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri! Konya'da devrilen tankerin sürücüsü öldü

AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri

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