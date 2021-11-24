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Son dakika haberleri | Konya'da akaryakıt taşıyan tanker devrildi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Konya'da akaryakıt taşıyan tanker devrildi: 1 ölü

Bir son dakika haberine göre Konya'nın Kulu ilçesinde akaryakıt taşıyan tankerin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, tanker sürücüsü hayatını kaybetti.

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde akaryakıt taşıyan tankerin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, tanker sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kulu-Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Kırıkkale'ye yakıt almayan giden Adem Turgut (50) idaresindeki 42 TY 700 plakalı tanker, yağmur nedeniyle ıslanan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan tanker şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Son dakika haberleri | Konya'da akaryakıt taşıyan tanker devrildi: 1 ölü

Son dakika haberleri | Konya'da akaryakıt taşıyan tanker devrildi: 1 ölü

Son dakika haberleri | Konya'da akaryakıt taşıyan tanker devrildi: 1 ölü

Son dakika haberleri | Konya'da akaryakıt taşıyan tanker devrildi: 1 ölü

Son dakika haberleri | Konya'da akaryakıt taşıyan tanker devrildi: 1 ölü

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