Son dakika haberleri | Konya'da ağılda çıkan yangında 38 küçükbaş hayvan telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | Konya'da ağılda çıkan yangında 38 küçükbaş hayvan telef oldu

12.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:00
Son dakika haberleri | Konya'da ağılda çıkan yangında 38 küçükbaş hayvan telef oldu

Son dakika gündem haberine göre Konya'nın Halkapınar ilçesinde ağılda çıkan yangında 38 küçükbaş hayvanı telef olan kişi, itfaiyenin söndürme çalışmaları sırasında gözyaşı döktü.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde ağılda çıkan yangında 38 küçükbaş hayvanı telef olan kişi, itfaiyenin söndürme çalışmaları sırasında gözyaşı döktü.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde Mehmet Erginer'e (41) ait ağılda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanları gören Erginer, durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede ağılı saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 2,5 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Hayvanlarının telef olduğunu gören Erginer, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını "Bittim ben, yandım ben" diyerek gözyaşları içinde izledi.

Yangında, ağıldaki 18 koyun ile 20 kuzu telef oldu.

"Zararım büyük"

Erginer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maddi zararının büyük olduğunu ifade ederek, "Kuzulu koyunlarım yanmış, telef olmuş. Bittim ben." dedi.

Öte yandan Halkapınar Kaymakamı Yunus Emre Akpınar da olay yerinde incelemelerde bulunarak, aileyi teselli etmeye çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Cemal Hünal Eser Yenenler
Spor Ali Koç Erol Bulut Sergen Yalçın İsmail Kartal Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Kongre Twitter Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Konya'da ağılda çıkan yangında 38 küçükbaş hayvan telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 17:10:26. #1.14#
title