Son dakika haberleri | Konya'da 1 mahallede koronavirüs karantinası
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Son dakika haberleri | Konya'da 1 mahallede koronavirüs karantinası

03.03.2021 15:48 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:51
Son dakika haberleri | Konya'da 1 mahallede koronavirüs karantinası

Son dakika haberi: KONYA'nın Bozkır ilçesinde Hacılar Mahallesi'nde hem Covid-19 hem de mutasyonlu virüs görülmesi nedeniyle 10 gün karantinaya alındı.

KONYA'nın Bozkır ilçesinde Hacılar Mahallesi'nde hem Covid-19 hem de mutasyonlu virüs görülmesi nedeniyle 10 gün karantinaya alındı. Jandarma tarafından mahallenin giriş ve çıkışında kontrol noktası oluşturuldu. 

Bozkır ilçesinde 589 nüfusa sahip Hacılar Mahallesi'nde birkaç hanede Covid-19 ve mutasyonlu virüse rastlanılması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 10 gün karantinaya alınmasına karar verdi. Karantina bugün saatlerinden itibaren başladı. Jandarma tarafından da mahallenin giriş ve çıkışında kontrol noktası oluşturuldu. Mahalle muhtarı Hüseyin Bardakçı, karantina kurallarına uyup sokağa çıkmadığını belirterek, "Mahallemizde mutasyonlu virüs görüldüğünden dolayı bugün saat 07.00'den itibaren köyümüze giriş- çıkışlar yasaklandı. Karantinaya alındı. Şu an kimse sokakta yok. Tedbirlere uyuluyor. Mahalle halkımızı da kurallara uymaya davet edip, komşu ve akraba ziyaretlerine gitmemeleri tavsiye ediyorum. Sağlık görevlileri mahalle sakinlerinden bazılarına sağlık taramasında bulundu. Alınan tedbirler hepimizin sağlığı içindir. İhtiyacı olanlarda jandarma ve diğer görevliler tarafından karşılanıyor" diye konuştu. 


Son dakika haberleri | Konya'da 1 mahallede koronavirüs karantinası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin DUMRU

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