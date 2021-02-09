Son dakika haberleri... Konya Büyükşehir Belediyesi, Konyalı çocuklara şivlilik hediyesi verecek

Son dakika habere göre Konya Büyükşehir Belediyesi, üç ayların gelişi nedeniyle kutlanan ve bir Konya geleneği olan "Şivlilik" için 20 bin çocuğa şivlilik hediyesi dağıtacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, üç ayların gelişi nedeniyle kutlanan ve bir Konya geleneği olan "Şivlilik" için 20 bin çocuğa şivlilik hediyesi dağıtacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "Şivlilik" toplamaya çıkamayacak çocuklar, şivlilik çantası hediye edilerek sevindirilecek.

Açıklamada, 10 Şubat Çarşamba 20.00'de "sivlilik.konya.bel.tr" adresinden başvuru yapacak 5-10 yaş arasındaki ilk 20 bin çocuğa şivlilik çantası hediye edileceği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentin, Türk-İslam kültüründe köklü geleneklere sahip önemli bir şehir olduğunu vurguladı.

Bu yıl Kovid-19 nedeniyle çocukların fener alayı ve şivlilik sevinci yaşayamayacak olmasının burukluğunu onlarla birlikte hissettiğini paylaşan Altay, şunları kaydetti:

"Yavrularımız salgın nedeniyle bu güzelliği yaşayamayacak olsa da onların yüzlerini güldürmek ve bir nebze de olsun onları mutlu etmek için kolları sıvadık. İnternet ortamında başvurularını yarından itibaren almaya başlayacağımız 20 bin çocuğumuza şivlilik hediyelerini biz göndereceğiz. İnşallah pandemi dönemini en kısa sürede atlatıp gelecek yıllarda coşkuyla mübarek üç ayların manevi ikliminde şivlilik geleneğini yaşamaya ve yaşatmaya devam ederiz.

Başvuruda bulun çocukların çantalarını, sistemden seçtikleri KOMEK, Bilgehane ve Gençlik Merkezlerinden 18 Şubat Perşembe Şivlilik Günü teslim alabilecekleri kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı