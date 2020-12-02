Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

02.12.2020 21:39 | Son Güncelleme: 02.12.2020 23:14

Cadde ve sokaklardan görüntü Uygulama yapan emniyet ekiplerinden görünüm Hatay'da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyduğu görüldü.

Cadde ve sokaklardan görüntü

Uygulama yapan emniyet ekiplerinden görünüm Hatay'da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyduğu görüldü.

Antakya'da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Gündüz, Fatih, İnönü, Saray ve Adnan Menderes caddeleri sessizliğe büründü.

Polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetimlere başladı. Dışarıda olan araçlar ve vatandaşlar durdurularak izinlerinin olup olmadığı kontrol edildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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