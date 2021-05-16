Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Konya'da 4 kişilik ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin karşı şeride geçip tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Konya'da 4 kişilik ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin karşı şeride geçip tırla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi İstanbul Yolu Köprülüğü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Baran (32) idaresindeki 33 AFE 541 plakalı Ford marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Celal K. idaresindeki tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüjde güçlükle durdu. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Musa Baran olay yerinde hayatını kaybederken, kazada eşi Rabia Baran (32), çocukları M.B. (7) ve H.N.B. (4) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Rabia Baran'ın hayati tehlikesi bulunurken, çocukların ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazada, araçta bulunan H.B.'nin şapkasının ise etrafa saçıldığı görüldü. Kazada hayatını kaybeden Musa Baran'ın cenazesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarıldıktan sonra otopsi için Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberleri... Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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