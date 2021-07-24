Kontrolden çıkan motosiklet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
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Kontrolden çıkan motosiklet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kontrolden çıkan motosiklet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da kontrolden çıkarak yaklaşık 180 metrelik uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'da kontrolden çıkarak yaklaşık 180 metrelik uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Kumluca ilçesine bağlı Adrasan mahallesinde bugün saat 18: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sazak koyundan Adrasan' a gelirken karşı yönden gelen araca yol vermek isteyen Cengizhan Tutka'nın (36) kullandığı 07 K 6242 plakalı motosiklet yoldan çıkarak sarp yamaca yuvarlandı. Yaklaşık 180 metrelik uçurumdan yuvarlanan motosikleti görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Cengizhan Tutka' nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Tutka'nın cenazesi deniz yoluyla gelen ekipler tarafından botla alınarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ramazan Sarıkayalı/İHA)

Kontrolden çıkan motosiklet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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