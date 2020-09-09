Hastane otoparkında pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi
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Hastane otoparkında pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi

Kocaeli'de hastane otoparkında bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Hastane otoparkında pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi
09.09.2020 17:57 | Son Güncelleme: 09.09.2020 19:45

Kocaeli'de hastanenin otoparkında henüz bilinmeyen bir nedenle pompalı tüfekle vurulan 49 yaşındaki D.M yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kabaoğlu Mahallesi Umuttepe mevkisindeki Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi otoparkında silah sesi duyan vatandaşlar polise haber verdi.

YARALI, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralı halde yerde yatan D.M, özel bir otomobille hastanenin acil servisine götürüldü. Pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen D.M, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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