Son dakika haberleri... Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı (2)

Edinilen son dakika haberine göre PATLAMALAR DEVAM EDİYORGebze'de ilçesi Pelitli Mahallesi 4418 Sokak üzerindeki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında söndürme çalışmaları sürüyor.

PATLAMALAR DEVAM EDİYOR

Gebze'de ilçesi Pelitli Mahallesi 4418 Sokak üzerindeki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında söndürme çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 3 saattir devam eden yangında, ısınan geri dönüşüm malzemelerinin ufak çaplı patlamalar oluşturması itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Yanan fabrikaya getirilen bir iş makinesiyle, alevlerin içerisinde kalan geri dönmüşüm malzemeleri fabrika binasının dışına çıkarılıyor. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR