Son dakika haberleri! Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
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Son dakika haberleri! Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haberleri! Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY'ye yönelik, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak

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