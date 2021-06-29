Son dakika haberleri! Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika haberine göre KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY'ye yönelik, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak