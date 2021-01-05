Eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde eşi tarafından bıçaklandığı öne sürülen kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Uzunçiftlik Mahallesi'nde Sevda K. ile evine gelen, bir süredir ayrı yaşadığı eşi İsa K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsa K, bıçakla eşini yaraladı.

Evdeki çocukların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Sevda K. hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, şüpheli İsa K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay