Son dakika haberleri | Kocaeli'de devrilen tırın şoförü öldü
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Son dakika haberleri | Kocaeli'de devrilen tırın şoförü öldü

Son dakika haberleri | Kocaeli'de devrilen tırın şoförü öldü
Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde virajı alamayarak devrilen demir yüklü tırın şoförü hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde virajı alamayarak devrilen demir yüklü tırın şoförü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Demirciler kavşağında İbrahim Ç'nin (49) kullandığı 34 FL 9903 plakalı demir yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan şoför, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık personeli, yaptıkları kontrolde İbrahim Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İbrahim Ç'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral

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