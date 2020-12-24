Son dakika haberleri! KKTC'de Kumsal baskını şehitleri 57. yıl dönümünde törenle anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında Lefkoşa Kumsal baskınında öldürülen 11 Kumsal şehidi törenle anıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 24 Aralık 1963 tarihinde başkent Lefkoşa'nın Kumsal park bölgesinde EOKA-B olarak bilinen örgüt tarafından Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve 3 çocuk dahil toplam 11 kişinin katledildiği saldırılarda hayatlarını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Tören Barbarlık Müzesi bahçesindeki Kumsal Baskını Şehitler Anıtı önünde düzenlendi. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, dernekler, okul temsilcileri ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Çelenklerin protokol sırasına göre Şehitler Anıtına sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ile devam etti.

Şehit Ertuğrul İlkokulu öğrencisi Ceylin Heybetli'nin "Ulusal Marş" adlı şiirini okuduğu törende, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Komutanlığı'ndan Piyade Üsteğmen Emre Kağan Keskin ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne Bölge Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Taluğ, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Keskin: "Gelecek neslin sağlam adımlarla ileriye yürüyebilmesi için o günlerin anılması çok önemli"

Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı Komutanlığı'ndan Piyade Üsteğmen Emre Kağan Keskin törende yaptığı konuşmada, 57 yıl önce bugün Rum-Yunan ikilisinin Enosis hayalini gerçekleştirmek için Akritas planını uygulamaya başlayarak masum insanları katlettiklerini hatırlatarak gelecek neslin sağlam adımlarla ileriye yürüyebilmesi için o günlerin anılmasının önemine vurgu yaptı. Keskin, "Bugün her ailede maalesef geçmişin acı hatıralarını bulmak mümkündür. 1974'e kadar adadaki varlığımızı korumak adına tüm imkansızlıklara, yokluklara ve verilen yüzlerce şehide rağmen Kıbrıs Türk mücahit ve mücahideleri örnek bir direniş ve dayanışma sergilemiştir" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türkü'nün 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile özgürlüğe kavuşmanın sevincini yaşadığını belirten Keskin, "Bugün özgür bir ülkede yaşıyorsak, hala Kıbrıs Türkü var ve bağımsız ise çocuklarımız gelecek günleri düşünebiliyorsa kahraman şehitlerimize borçlu olduğumuzun bilinci içerisindeyiz" dedi.

Taluğ: "1963 olaylarındaki en barbar cinayet"

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne Bölge Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Taluğ da Kumsal Baskınına değinerek Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı doktoru Binbaşı Dr. Nihat İlhan'ın küvette öldürülen eşi ve çocuklarının yaşadıklarını hatırlattı. Taluğ, bunun 1963 olaylarında Rumların işlemiş olduğu en barbar cinayet olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Barbarlık Müzesi'nin gezilmesiyle 24 Aralık Kumsal Baskını Şehitleri Anma Töreni sona erdi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı