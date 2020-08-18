Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti
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Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti

Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadın, yaşamını yitirdi.

18.08.2020 20:53 | Son Güncelleme: 18.08.2020 21:22

Antalya'nın Serik ilçesinde 40 yaşındaki Dudu Ç, kızının düğünü için barıştığı 41 yaşındaki eşi M.Ç. tarafından boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Serik'e bağlı Merkez Mahallesi 2100 sokakta meydana geldi. M.Ç. ile bir süredir ayrı yaşadığı ve yaklaşık bir hafta önce barıştığı eşi Dudu Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından M.Ç. bıçakla Dudu Ç'yi boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladıktan sonra evden kaçtı. Olayı duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Dudu Ç'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti

KADININ ANNESİ VE BABASI FENALIK GEÇİRDİ

Acı haberi alıp gelen Dudu Ç'nin annesi Şerife Kara ve babası Durmuş Kara olay yerinde fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri anne ve babaya müdahale etti. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Dudu Ç.'nin cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti

BİR HAFTA ÖNCE BARIŞMIŞLAR

M.Ç. ve Dudu Ç'nin uzun süredir ayrı yaşadığı ve kızlarının dün akşam yapılan düğün merasimi için 1 hafta önce barıştıkları öğrenildi. Çiftin 4 çocuklarının olduğu belirtildi. Polis, olaydan sonra kaçan M.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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