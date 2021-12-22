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Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp aynı silahla intihar etti

Tartıştığı kız arkadaşını öldürüp aynı silahla intihar etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'da tartıştığı kız arkadaşını tabancayla vuran şahıs, 50 metre uzaklıktaki otomobiline bindikten sonra aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar etti.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - Karaçulha Mahallesi'ndeki bir evde Semih Sayın (35), henüz bilinmeyen nedenle kız arkadaşı Derya Gül (40) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Semih Sayın, evin bahçesinde tabancayla Gül'e ateş etti.

SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Gül kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerinden uzaklaşan Sayın, 50 metre uzaklıktaki otomobiline binerek tabancayla kendi başına ateş etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gül'ün cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ağır yaralanan Semih Sayın ise kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri

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