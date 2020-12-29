Sokağa çıkma izni olan vatandaş, maske takmadığı için cezadan kaçamadı
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Sokağa çıkma izni olan vatandaş, maske takmadığı için cezadan kaçamadı

29.12.2020 23:49 | Son Güncelleme: 30.12.2020 00:16

Sakarya'da polis ekipleri hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimde sokağa çıkma izni bulunan bir vatandaş, maske takmadığı için cezadan kaçamadı.

Hafta içi belirli saatler arası uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında saatler 21.00'i gösterdiğinde Sakarya genelinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında denetimler sürdürüldü.

BİR SAAT İÇERİSİNDE 30'A YAKIN ARAÇ DURDURULDU

Ekiplerce gerçekleştirilen denetimler kapsamında yaklaşık bir saat içerisinde 30'a yakın araç durduruldu. Kısıtlama nedeni ile durdurulan araçlarda bulunan vatandaşların kimlik ve evrakları tek tek sorgulandı. Yapılan kontrollerde izin belgeleri, kimlik sorgulamaları ile araç sorgulamaları yapılan vatandaşların kurallara riayet ettiği görüldü.

SOKAĞA ÇIKMA İZNİ OLAN VATANDAŞ MASKE TAKMADIĞI İÇİN CEZA YEDİ

Gerçekleşen denetim esnasında durdurulan ve evrakları tam olan bir kişiye ise önce maske takmamaktan işlem uygulandı daha sonrasında ise polis ekiplerince maskesi temin edildi. Durdurulan diğer bir araçta sokağa çıkma izni bulunan bir sürücünün ise aracının evrakları eksik olduğundan dolayı cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, günün her saati ekiplerce şehrin birçok farklı noktasında uygulamalar sürüyor. Yapılan denetim ve uygulamaların meyvesini vermeye başladığı Sakarya'da vatandaşların çoğunun kısıtlamalara uyduğu görüldü.

Sokağa çıkma izni olan vatandaş, maske takmadığı için cezadan kaçamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK

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