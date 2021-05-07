Son dakika haberleri! Kırşehir'de kumar operasyonunda 26 kişi yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği kumar operasyonunda 26 kişi yakalandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği kumar operasyonunda 26 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çiçekdağı ilçesi Boğazevci köyü sınırları içerisinde N.K. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Evin bahçesinde çadırda 26 kişi tombala olarak tabir edilen kumar oyunu oynadığı esnada suçüstü yakalandı. Yapılan aramada 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet faturasız kurusıkı tabanca, 3 adet kama, 20 adet av tüfeği fişeği, 21 adet 9 mm tabanca fişeği, 3 adet 7,62 mm G-3 tüfeği fişeği ve 1 adet G-3 piyade tüfeğine ait alev gizleyen ele geçirildi. Şahıslara kumar oynamak, sosyal mesafe kuralını ihlal etmek, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten idari ve adli işlem uygulandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı