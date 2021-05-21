Son dakika haberleri! Kırşehir'de 3 aracın karıştığı kazada iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı
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Son dakika haberleri! Kırşehir'de 3 aracın karıştığı kazada iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Kırşehir'de 3 aracın karıştığı kazada iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Sami Kaya'nın kullandığı 06 ZJU 63 plakalı otomobil, Özbağ beldesi yakınlarında karşı şeride geçerek Adem Şahin idaresindeki 06 FK 7195 plakalı otomobile çarptı. Kazanın olduğu şeritte ilerleyen Emrah Efe yönetimindeki 35 JP 448 plakalı otomobil de kaza yapan araçlarla çarpıştı.

Araçlarda sıkışan sürücüler Kaya ve Şahin, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobillerdeki Menşure Kaya ile İbrahim Uyanık, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen kısmında trafik bir süre aksadı.

Son dakika haberleri! Kırşehir'de 3 aracın karıştığı kazada iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Kırşehir'de 3 aracın karıştığı kazada iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Kırşehir'de 3 aracın karıştığı kazada iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Kırşehir'de 3 aracın karıştığı kazada iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Son dakika haberi | Konya'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
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