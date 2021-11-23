Son dakika haber! KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOMOBİL, 2 OTOMOBİLE ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI

ÇARŞAMBA, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil, 2 araca çarptı. Kazada otomobilin çarptığı araçtaki Kemal Gül (71) hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kavakdibi mevkii Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ordu'dan Samsun istikametine seyir halinde olan Yücel T. idaresindeki 52 RF 940 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta durmayarak, önce Adem D.'nin kullandığı 55 GL 495 plakalı otomobile daha sonra da Salih Zafer B. yönetimindeki 41 YL 166 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Yücel T. ve yanındaki eşi Nurdan T, çarptığı otomobilin sürücüsü Adem D. ile yanındaki Kemal Gül yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Kemal Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar da, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Yücel T. ve eşi Nurdan T.?nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kemal Gül'ün cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.