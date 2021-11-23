Son dakika haber! KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOMOBİL, 2 OTOMOBİLE ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Haberler
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Son dakika haber! KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOMOBİL, 2 OTOMOBİLE ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil, 2 araca çarptı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil, 2 araca çarptı. Kazada otomobilin çarptığı araçtaki Kemal Gül (71) hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kavakdibi mevkii Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Ordu'dan Samsun istikametine seyir halinde olan Yücel T. idaresindeki 52 RF 940 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta durmayarak, önce Adem D.'nin kullandığı 55 GL 495 plakalı otomobile daha sonra da Salih Zafer B. yönetimindeki 41 YL 166 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Yücel T. ve yanındaki eşi Nurdan T, çarptığı otomobilin sürücüsü Adem D. ile yanındaki Kemal Gül yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Kemal Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar da, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Yücel T. ve eşi Nurdan T.?nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kemal Gül'ün cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOMOBİL, 2 OTOMOBİLE ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Son dakika haber! KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOMOBİL, 2 OTOMOBİLE ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Son dakika haber! KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOMOBİL, 2 OTOMOBİLE ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Son dakika haber! KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOMOBİL, 2 OTOMOBİLE ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Son dakika haber! KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOMOBİL, 2 OTOMOBİLE ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Son dakika haber! KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOMOBİL, 2 OTOMOBİLE ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Son dakika haber! KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOMOBİL, 2 OTOMOBİLE ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Son dakika haber! KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOMOBİL, 2 OTOMOBİLE ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Son dakika haber! KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOMOBİL, 2 OTOMOBİLE ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Son dakika haber! KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOMOBİL, 2 OTOMOBİLE ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Son dakika haber! KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOMOBİL, 2 OTOMOBİLE ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Son dakika haber! KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ İDDİA EDİLEN OTOMOBİL, 2 OTOMOBİLE ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 3 YARALI

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