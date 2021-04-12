Son dakika haberleri | Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip okey ve iskambil oynayan 20 kişiye 125 bin lira ceza
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Son dakika haberleri | Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip okey ve iskambil oynayan 20 kişiye 125 bin lira ceza

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Kırıkkale'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip okey ve iskambil oynayan 20 kişiye 125 bin lira ceza

Son dakika haber: Kırıkkale'de dernek binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek okey ve iskambil oynayan 20 kişiye 125 bin lira ceza kesildi.

Kırıkkale'de dernek binasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek okey ve iskambil oynayan 20 kişiye 125 bin lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde bir dernek binasında oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese giden ekipler, dernekteki 20 kişinin okey ve iskambil oynadığını tespit etti.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 20 kişiye 6 bin 250'şer liradan 125 bin lira ceza uyguladı.

Aynı mekanda dün de salgın kurallarını ihlal ederek oyun oynadıkları gerekçesiyle 106 bin 250 lira ceza verilen 17 kişiden bazılarının yine dernekte bulundukları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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