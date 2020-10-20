Koca, boşanma davasının görülmesine yarım saat kala eşini bıçakladı
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Koca, boşanma davasının görülmesine yarım saat kala eşini bıçakladı

20.10.2020 16:54 | Son Güncelleme: 20.10.2020 18:07

Kırıkkale'de boşanma davasının olduğu gün adliyeye giden 30 yaşındaki kadın, mahkemeye yarım saat kala eşi tarafından ekmek bıçağıyla yaralandı.

Kırıkkale'de, saat 13.45 sıralarında Kırıkkale Adliyesi'nin otoparkında meydana gelen olayda, Ankara'da eczacı kalfası olarak çalışan M.E. (35), eşi K.E. (30) ile boşanma davasına yarım saat kala adliye otoparkında tartışma yaşadı. Burada tartışmanın büyümesiyle M.E, yanında getirdiği ekmek bıçağı ile M.E'yi bacağından bıçakladı.

KADININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağ bacağından yaralanan K.E. isimli kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. K.E'nin hayati tehlikesinin olmadığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sırasında adliye polisi tarafından gözaltına alınan M.E, ifadesi alınması üzerine emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Koca, boşanma davasının görülmesine yarım saat kala eşini bıçakladı
Koca, boşanma davasının görülmesine yarım saat kala eşini bıçakladı
Koca, boşanma davasının görülmesine yarım saat kala eşini bıçakladı
Koca, boşanma davasının görülmesine yarım saat kala eşini bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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