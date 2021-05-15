Son dakika haberleri | Kestel'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri | Kestel'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri | Kestel'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Emrah Taş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsa E. idaresindeki 81 KA 825 plakalı otomobil, Uludağ Caddesi'nde sürücüsünün aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilde yolcu olarak bulunan Yosma Ö. yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Kestel Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yosma Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Taş

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