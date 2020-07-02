Keşmir'de öldürülen dedesinin göğsünün üzerine oturan 3 yaşındaki çocuk gündem oldu
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Keşmir'de öldürülen dedesinin göğsünün üzerine oturan 3 yaşındaki çocuk gündem oldu

Son dakika haberleri: Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddia edilen Beşir Ahmed'in göğsünün üzerine oturan 3 yaşındaki torununun fotoğrafı, bölgenin ve Pakistan'ın gündemi haline geldi.

Keşmir'de öldürülen dedesinin göğsünün üzerine oturan 3 yaşındaki çocuk gündem oldu
02.07.2020 10:15 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:34

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddia edilen Beşir Ahmed'in göğsünün üzerine oturan 3 yaşındaki torununun fotoğrafı, bölgenin ve Pakistan'ın gündemi haline geldi.
Belli başlı sosyal medya platformlarında dün paylaşılan görüntünün ardından Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki uygulamalarını sık sık uluslararası kamuoyunun gündemine taşıyan Pakistan'dan tepki açıklamaları geldi.
Ahmed'in yeğeni Faruk Ahmed, yerel medyaya yaptığı açıklamada, arabası içinde oturan Ahmed'in polis tarafından aracından indirilip vurulduğunu görenlerin olduğunu anlatarak, "Görgü tanıkları, çocuğun da polis tarafından dedesinin göğsüne oturtulup fotoğrafının çekildiğini söyledi." ifadesini kullandı.
"Dünyanın Keşmir'de yaşananlara sessiz kalmama zamanı çoktan geldi"
Twitter'da Hint güvenlik güçlerince öldürüldüğü iddia edilen Ahmed'in cesedinin üzerine oturmuş 3 yaşındaki torununun fotoğrafını paylaşan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, "Modi'nin faşist Hindistan'ı, masum sivilleri Keşmir için özgürlük sloganları attığı için bile öldürüyor. Öldürülmüş dedesinin göğsü üzerine oturmuş 3 yaşındaki bu çocuğun ağıtı tüm dünya tarafından işitilmeli." paylaşımında bulundu.
Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ise yaptığı paylaşımda, "Modi'nin faşist Hindistan'ının gerçek yüzü işte bu." ifadelerini kullandı.
Kalkınma ve Reform Bakanı Asad Ömer, "Hint yönetiminde biraz insanlık kalmışsa bu görüntü karşısında utanmalıdır. Dünyanın Keşmir'de yaşananlara sessiz kalmama ve insani trajediyi durdurma zamanı çoktan geldi." değerlendirmesinde bulundu.
"Sende empatiden zerre yok mu?"
Hindistan'da ise Ahmed'in güvenlik güçlerince değil teröristlerce öldürüldüğüne, torununun ise Hint güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldığına ilişkin haberlere yer verildi.
Bölgede görev yapan paramiliter polis gücü sözcüsü Junaid Han, bir cami bahçesinden polise ateş açıldığını, bu çatışma sırasında Ahmed'in vurulduğunu belirtti.
İktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Sambit Patra da aynı fotoğrafı paylaşarak, "Pulitzer sevdalıları?" ifadelerini kullandı.
Patra'nın paylaşımına Bollywood oyuncusu Dia Mirza, "Sende empatiden zerre yok mu?" şeklinde tepki gösterdi.
Yönetmen Hansal Mehta ise "Bu adam, iktidar partisinin sözcüsü olması gerekirken bir trollden fazlası değil." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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