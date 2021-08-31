Son dakika haberleri! Kedinin düşürdüğü yavru kargayı, yuvasına itfaiye koydu
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Son dakika haberleri! Kedinin düşürdüğü yavru kargayı, yuvasına itfaiye koydu

Son dakika haberleri! Kedinin düşürdüğü yavru kargayı, yuvasına itfaiye koydu
Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre TOKAT'ta kedinin ağaçtaki yuvasından düşürdüğü yavru kargayı, itfaiye ekipleri yerine bıraktı.

TOKAT'ta kedinin ağaçtaki yuvasından düşürdüğü yavru kargayı, itfaiye ekipleri yerine bıraktı.

Kent merkezinde Gazi Osman Paşa Bulvarı'ndaki esnaf, bir kedinin ağaç üzerindeki yuvaya çıkarak iki yavru kargadan birini alıp kaçtığını, diğerini ise yere düşürdüğünü fark etti. Esnaf yere düşen yavru kargayı korumaya alınırken, aynı zaman Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinden de yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, merdivenle yavru kargayı yeniden yuvaya koydu. Yardım isteyen esnaf İsmail Emekli "Kedi ağaca çıkıp yuvayı bozmuş. Bir yavruyu kapmış, diğerini de yere düşürmüş. Biz de yemesin diye bunu aldık. İtfaiyeyi aradık" dedi.


Son dakika haberleri! Kedinin düşürdüğü yavru kargayı, yuvasına itfaiye koydu
Son dakika haberleri! Kedinin düşürdüğü yavru kargayı, yuvasına itfaiye koydu
Son dakika haberleri! Kedinin düşürdüğü yavru kargayı, yuvasına itfaiye koydu
Son dakika haberleri! Kedinin düşürdüğü yavru kargayı, yuvasına itfaiye koydu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz

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