Son dakika haberleri: Kazaya bakarken kazaya neden oldu: 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Kazaya bakarken kazaya neden oldu: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... 100 karayolunda meydana gelen bir kazaya bakmak için duran bir otomobile, arkasından gelen başka otomobil çarptı.

100 karayolunda meydana gelen bir kazaya bakmak için duran bir otomobile, arkasından gelen başka otomobil çarptı. Meydana gelen iki kazada ise kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 karayolu Doğanlı Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine gitmekte olan Adem A.'nın kullandığı 81 FD 337 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada elektrik direği yan yatarken otomobil içerisinde bulunan sürücü Adem A., Dilek A., Salih A., Ertuğrul A. ve Melek T. yaralandılar.

Bu sırada aynı istikamete gitmekte olan Salih A. da, 81 BA 566 plakalı Hyundai marka arazi aracıyla yol ortasında durarak kazaya bakmaya başladı. Arkasından gelen Mehmet İ. idaresinde ki 14 BD 575 plakalı Toyota marka otomobil duramayarak yol ortasında kazaya bakan arazi aracına çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerine sağlık ekipleri tarafından yapılarak Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servislerine kaldırıldılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Son dakika haberleri: Kazaya bakarken kazaya neden oldu: 7 yaralı
Son dakika haberleri: Kazaya bakarken kazaya neden oldu: 7 yaralı
Son dakika haberleri: Kazaya bakarken kazaya neden oldu: 7 yaralı
Son dakika haberleri: Kazaya bakarken kazaya neden oldu: 7 yaralı
Son dakika haberleri: Kazaya bakarken kazaya neden oldu: 7 yaralı
Son dakika haberleri: Kazaya bakarken kazaya neden oldu: 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

D100 Karayolu'nda zincirleme kaza! Kayganlaşan yolda 17 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı
D100 Karayolu'nda zincirleme kaza! Kayganlaşan yolda 17 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı
Otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Düm Tek Tek Ferhan Şensoy
Spor Marcao Burak Yılmaz Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri: Kazaya bakarken kazaya neden oldu: 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 10:20:36. #1.15#

title