Kazada yaralanan otobüs sürücüsü 'Benim çalışmam lazım' diyerek ambulanstan inmek istedi - Haberler
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Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kazada yaralanan otobüs sürücüsü

Kocaeli'de bir otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp elektrik direğine çarptı. Sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye götürülmek üzere ambulansa taşınan sürücü, "Benim çalışmam lazım. Ayağıma baktıracağım sadece. Ben kiracı adamım. Borçlarım var, çalışmak zorundayım" diyerek araçtan inmek istedi.

İzmit ilçesi Akpınar Mahallesi yolunda Engin K. (41) idaresindeki 41 J 0174 plakalı özel halk otobüsü, bayır aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otobüs, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Otobüste yalnız olan sürücü Engin K., araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü 'Benim çalışmam lazım' diyerek ambulanstan inmek istedi

"BENİM ÇALIŞMAM LAZIM" DEYİP HASTANEYE GİTMEK İSTEMEDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Engin K., ambulansa taşındı. Ambulansta hastaneye gitmek istemediğini söyleyen Engin K., sağlık ekiplerine, "Benim çalışmam lazım. Ayağıma baktıracağım sadece. Ben kiracı adamım. Borçlarım var, çalışmak zorundayım" diyerek ambulanstan inmek istedi. Ekipler tarafından ikna edilen Engin K., İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Benim çalışmam lazım diyerek ambulanstan inmek istedi

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Benim çalışmam lazım diyerek ambulanstan inmek istedi

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Benim çalışmam lazım diyerek ambulanstan inmek istedi

Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Benim çalışmam lazım diyerek ambulanstan inmek istedi

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Haber: Kazada yaralanan otobüs sürücüsü 'Benim çalışmam lazım' diyerek ambulanstan inmek istedi - Haberler
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