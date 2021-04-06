Son dakika haberleri... Kazada yaralanan anne, önce bebeğini emzirdi sonra hastaneye gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Kazada yaralanan anne, önce bebeğini emzirdi sonra hastaneye gitti

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Kazada yaralanan anne, önce bebeğini emzirdi sonra hastaneye gitti

Son dakika haber: KÜTAHYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Hafif yaralıl Filiz Ekici, kaza sonrası korkan 2 yaşındaki oğlunu sakinleştirmek için ambulansta emzirip, kucağında salladı. Daha sonra hastaneye götürülen anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 

Kaza, öğleden sonra Kütahya-Tavşanlı yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Tavşanlı ilçesine giden Nurettin Daşdemir yönetimindeki 26 ABM 149 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada Daşdemir ile Filiz Ekici ve 2 yaşındaki oğlu Uzay Ekici yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ilk müdahalesini yapmak için ambulansa aldı. Anne Filiz Ekici, kazanın ardından şok yaşayan ve korkan oğlu Uzay'ı kucağına alıp bir süre salladı. Daha sonra ambulansta Uzay'ı emziren Filiz Ekici, bebeğini sakinleştirdi. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedaviye alınırken, anne ve oğlunun durumunun iyi olduğu bildirildi. Kullanılmaz hale gelen otomobil de çekiciyle yoldan kaldırıldı.


Son dakika haberleri... Kazada yaralanan anne, önce bebeğini emzirdi sonra hastaneye gitti
Son dakika haberleri... Kazada yaralanan anne, önce bebeğini emzirdi sonra hastaneye gitti
Son dakika haberleri... Kazada yaralanan anne, önce bebeğini emzirdi sonra hastaneye gitti
Son dakika haberleri... Kazada yaralanan anne, önce bebeğini emzirdi sonra hastaneye gitti
Son dakika haberleri... Kazada yaralanan anne, önce bebeğini emzirdi sonra hastaneye gitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hazal Kaya Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Yılmaz Vural Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Kazada yaralanan anne, önce bebeğini emzirdi sonra hastaneye gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 17:41:49. #1.14#
title