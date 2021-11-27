Son dakika haber | Kazada ölen uçak mühendisi Tarık Kesekçi yarın Nevşehir'de toprağa verilecek

NEVŞEHİR (İHA) - Bursa- İzmir otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden uçak mühendisi Tarık Kesekçi'nin yarın Nevşehir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Baykar Savunma Sanayi Şirketinde İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapan Baykar'ın uçak mühendisi olan Tarık Kesekçi'nin cenaze namazı yarın öğle namazından sonra Nevşehir Merkez Uzer Camii'nden kaldırılacak.

Cenaze namazına, Bayraktar T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile çalışma arkadaşlarının da katılması bekleniyor.

(Asım Çapac/İHA)

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