Son dakika haberleri | Kazada ölen kardeşler ağıtlarla defnedildi
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Son dakika haberleri | Kazada ölen kardeşler ağıtlarla defnedildi

Son dakika haberleri | Kazada ölen kardeşler ağıtlarla defnedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gezintiye çıkmak için bindikleri motosikletin hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen 2 kardeş, zılgıt ve ağıtlarla defnedildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gezintiye çıkmak için bindikleri motosikletin hafif ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölen 2 kardeş, zılgıt ve ağıtlarla defnedildi.

Olay, dün gece Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelmişti. İddiaya göre, gezintiye çıkan Ferhat Gören ve Gamze Gören kardeşlerin üzerinde olduğu motosiklet, Ömer Ç.'nin kullandığı 27 NM 904 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile çarpışmış, kazada ağır yaralanan iki kardeş kaldırıldıkları Birecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

İki kardeş zılgıt ve ağıtlarla defnedildi

İlçede berberlik yapan ve kısa bir süre önce nişanlandığı öğrenilen Ferhat Gören ile yaklaşık 2 yıldır beden eğitimi öğretmeni olan kız kardeşi Gamze Gören'in cenazesine binlerce kişi katıldı. Gamze Gören'in tabutunun üzerine gelinlik örtülürken, omuzlarda mezarlığa getirilen cenazeler, zılgıt ve ağıtlar arasında defnedildi.

Kazayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri | Kazada ölen kardeşler ağıtlarla defnedildi
Son dakika haberleri | Kazada ölen kardeşler ağıtlarla defnedildi
Son dakika haberleri | Kazada ölen kardeşler ağıtlarla defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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