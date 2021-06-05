Son dakika haberleri: Kazada hayatını kaybeden Sözleşmeli Piyade Er Ahmet Esen toprağa verildi

Son dakika haberler: Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkarak kaldırımda bulunan ağaca çarparak duran otomobil sürücüsü Suriye'de görevli Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Esen (24), Antalya'da toprağa verildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkarak kaldırımda bulunan ağaca çarparak duran otomobil sürücüsü Suriye'de görevli Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Esen (24), Antalya'da toprağa verildi.

Esen'in cenazesi Serik ilçesi Cumalı mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına Serik kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, Askeri personel, Merkez Mahallesi muhtarı Zafer Korkmaz, Esen'in babası Süleyman,

Annesi Iraz ve erkek kardeşi Harun ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı sırasında Esen'in yakınları cenazenin ardından "Güle güle Ahmet'im" diyerek ağladı.

Kaza bugün sabah Serik ilçesi Belek Mahallesi Turizm caddesi Voyage otel mevkiinde meydana geldi.

Kazada Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Esen'in kullandığı 07 AKL 490 plakalı otomobil, yoldan çıkarak yol kenarında bulunan kaldırımdaki ağaçlara çarparak durmuş, Esen, kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

Esen'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp kurumuna götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından Uncalı'da yapılan törenin ardından cenaze yakınlarına teslim edilerek Serik, merkez mahallesinde bulunan baba ocağına getirildi.

Esen'in çarşamba günü izinli olarak ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer