Son dakika haberleri! Kaza yaptıkları araçtan çıkar çıkmaz çay içtiler
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Son dakika haberleri! Kaza yaptıkları araçtan çıkar çıkmaz çay içtiler

Son dakika haberi: Kırıkkale'de otomobilin su kanalına devrildiği kazada yara almadan kurtulan 3 kişi, yanlarında bulundurdukları termostan çay içerek aracın çekiciye yüklenmesini izledi.

Son dakika haberleri! Kaza yaptıkları araçtan çıkar çıkmaz çay içtiler
18.08.2020 04:23 | Son Güncelleme: 18.08.2020 04:33

Kırıkkale'de otomobilin su kanalına devrildiği kazada yara almadan kurtulan 3 kişi, yanlarında bulundurdukları termostan çay içerek aracın çekiciye yüklenmesini izledi.

Kaza, gece saat 03.20 sıralarında Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Zikrullah Hüseyinzade idaresindeki 42 MA 3326 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ile 2 yolcu kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yanlarında bulundurdukları termostan çay içerek otomobilin çekiciye yüklenmesini beklerken sürücü Hüseyinzade ise cep telefonundan o anları canlı yayınladı. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRIKKALE

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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