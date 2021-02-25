Son dakika haberleri | Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada okul müdürü öldü, 3 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri | Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada okul müdürü öldü, 3 kişi yaralandı

25.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:52
Son dakika haberleri | Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada okul müdürü öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre KAYSERİ'nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, okul müdürü Kadir Yağlıoğlu (45) öldü, 2'si öğretmen 3 kişi yaralandı.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, okul müdürü Kadir Yağlıoğlu (45) öldü, 2'si öğretmen 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Develi ilçesindeki Aşık Seyrani Caddesi'nde meydana geldi. Fadime Delen yönetimindeki 34 BZA 757 plakalı otomobil, öğretmen Gökhan Türkdönmez yönetimindeki 38 E 4691 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen iki aracın sürücüsü ile birlikte öğretmen Murat Gediri yaralanırken, aynı araçta bulunan Pembe-Cesarettin Kocatürk Ortaokulu Müdürü Kadir Yağlıoğlu, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yağlıoğlu'nun cesedi ise, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri | Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada okul müdürü öldü, 3 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada okul müdürü öldü, 3 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada okul müdürü öldü, 3 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada okul müdürü öldü, 3 kişi yaralandı
Son dakika haberleri | Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada okul müdürü öldü, 3 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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