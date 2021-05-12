Son dakika... KAYSERİ'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
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Son dakika... KAYSERİ'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Dikilitaş Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda, G.B. ve kardeşi B.B. yanında getirdiği pompalı tüfekle A.K. ve C.Ç.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinden kaçan iki kardeş ise polisin çalışması sonucu yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika... KAYSERİ'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Son dakika... KAYSERİ'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Son dakika... KAYSERİ'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Son dakika... KAYSERİ'DE İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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