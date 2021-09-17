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Son dakika haberleri! Kaymakam Bolat selden etkilenen köyde incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Kaymakam Bolat selden etkilenen köyde incelemelerde bulundu

Son dakika haberler: Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, ilçede yaşanan sağanak yağış sonrası oluşan küçük çaplı selden etkilenen Dibevler köyünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, ilçede yaşanan sağanak yağış sonrası oluşan küçük çaplı selden etkilenen Dibevler köyünü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

İlçeye bağlı Dibevler köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Bolat, geçtiğimiz günlerde meydana gelen selden zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Kaymakam Bolat İlçe Özel İdare Müdürü Hasan Hüseyin Keskin ile birlikte Dipevler köyünde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar ve son durum hakkında Dipevler Köy Muhtarı Adem Mızrak 'tan bilgi aldı. Kaymakam Bolat, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada köye gereken desteğin sağlanacağını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri! Kaymakam Bolat selden etkilenen köyde incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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