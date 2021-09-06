Son dakika haberleri | Kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı, 26 gün sonra öldü
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Son dakika haberleri | Kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı, 26 gün sonra öldü

Son dakika haberleri | Kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı, 26 gün sonra öldü
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kavga edenleri ayırmaya çalışırken bıçakla yaralanan Adnan Şahin (50), tedavi gördüğü hastanede 26 gün sonra yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kavga edenleri ayırmaya çalışırken bıçakla yaralanan Adnan Şahin (50), tedavi gördüğü hastanede 26 gün sonra yaşamını yitirdi.

Karşıyaka Mahallesi'nde 11 Ağustos günü birbirine komşu Suriyeli iki aile arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Suriye uyruklu Habet Vali öldü, 4 kişi ise yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışırken bıçakla yaralanan Adnan Şahin, tedavi gördüğü Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu sabah doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. 26 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Şahin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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